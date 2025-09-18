Motociclista Hospitalizado tras Chocar Contra un Bovino en la Ruta 221

Un motociclista de 29 años resultó herido anoche luego de protagonizar un siniestro vial en la Ruta Provincial Nº 221, a la altura del kilómetro 39.
El hecho ocurrió alrededor de las 21:05, cuando la motocicleta Honda XR 150cc que conducía el joven impactó contra un bovino. El llamado de emergencia movilizó a los Bomberos Voluntarios de San Vicente, que al llegar al lugar asistieron al herido y aseguraron la zona para evitar nuevos incidentes.
Tras recibir los primeros auxilios, el motociclista fue trasladado al hospital SAMIC.