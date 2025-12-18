San Vicente Inaugura hoy su Nuevo Parque Industrial

Este jueves se realiza la inauguración del Parque Industrial, Tecnológico y de Innovación de San Vicente, un predio destinado a concentrar actividades productivas y empresariales en la zona centro de Misiones. El espacio está ubicado a unos 1.800 metros de la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 4.
El parque se desarrolla sobre un terreno de 27 hectáreas y forma parte de un esquema de ordenamiento y planificación del sector agroindustrial local. Las obras comenzaron en 2022 y contemplan infraestructura básica para la radicación de empresas y el desarrollo de actividades productivas.
Según lo previsto, el predio podría albergar alrededor de 40 emprendimientos. El perfil del parque está orientado principalmente a actividades vinculadas a la madera y a la producción de la chacra, con prioridad para rubros como carpintería, metalurgia, metalmecánica y elaboración de productos de limpieza. No se prevé alertar aserraderos ni industrias yerbateras, debido a los requerimientos de espacio y logística que demandan.
En materia de infraestructura, se ejecutaron trabajos de apertura y ensanchamiento de accesos al predio, además de obras vinculadas al suministro eléctrico. Energía de Misiones intervino en la extensión del tendido para garantizar la provisión de energía necesaria para el funcionamiento del parque.
El complejo contará con una línea eléctrica de 13,2 kV, con la instalación de 20 estructuras de hormigón y el tendido de aproximadamente 1.500 metros de líneas de media y baja tensión. Asimismo, se realizaron tareas de vinculación con la Estación Transformadora 132kV/33kV/13,2kV que abastecerá al área.
En forma complementaria, se avanzó en la apertura y nivelación de calles internas y en la construcción de un sistema de drenaje pluvial, con el objetivo de facilitar la circulación y el transporte dentro del predio.