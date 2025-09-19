Policía Interviene por Amenazas en El Soberbio y Dos de Mayo

La Policía intervino en dos hechos de amenazas registrados en El Soberbio y Dos de Mayo, que derivaron en secuestros y una detención.
En El Soberbio, una mujer de 29 años denunció que el día anterior el tío de su esposo, de 54 años, junto a su hijo de 24, se presentaron en su vivienda de Picada Mandarina y amenazaron de muerte a sus hijos de 13 y 14 años. A raíz de la denuncia, efectivos allanaron la casa de los acusados y secuestraron un rifle calibre 22. Ambos fueron notificados de la causa y el juez dispuso la prohibición de acercamiento y contacto con los menores y su familia.
Por otra parte, en Pueblo Illia, Dos de Mayo, una mujer de 38 años denunció que su pareja, de 49, la amenazaba de manera reiterada. La Policía detuvo al acusado y lo puso a disposición de la Justicia.