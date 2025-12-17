Despiste y Vuelco en San Vicente

Un siniestro vial se produjo en la madrugada de este martes en la ciudad de San Vicente, cuando un automóvil despistó y volcó en el Barrio Las Quintas. Como consecuencia del hecho, el conductor del vehículo sufrió lesiones de carácter leve y fue asistido por personal de salud, permaneciendo en observación médica.
El episodio ocurrió alrededor de las 5:20 sobre la calle Miranda. Por causas que aún se investigan, un Renault Kangoo perdió el control y terminó volcando. El rodado era conducido por Mario Orlando G., de 52 años.
El hombre fue examinado por el médico de turno, quien diagnosticó traumatismo contuso de cráneo y escoriaciones en el brazo izquierdo. Se indicó un tratamiento de tres días y la continuidad de la observación médica.