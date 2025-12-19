Colisión Entre una Camioneta y una Bicicleta dejó un Joven Lesionado en San Vicente

Un siniestro vial se registró en la noche del jueves sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 977, San Vicente, donde una camioneta y una bicicleta protagonizaron una colisión que dejó como saldo a un joven lesionado.
El hecho ocurrió alrededor de las 21:10 y fue protagonizado por una camioneta Toyota Hilux, conducida por Hugo D., de 53 años, quien resultó ileso, y una bicicleta rodado 26 guiada por Nahuel D., de 23 años, quien sufrió lesiones a raíz del impacto.
El ciclista fue asistido en el lugar por personal de emergencia y posteriormente trasladado a un centro de salud para una evaluación médica más exhaustiva, con el objetivo de determinar la gravedad de las lesiones. En tanto, efectivos policiales trabajaron en la escena realizando las pericias correspondientes y se investigan las circunstancias que dieron origen al siniestro.