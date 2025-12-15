Se Disparó Accidentalmente con un Rifle Mientras Intentaba Matar un Pollo en El Soberbio

Un hombre de 69 años sufrió lesiones leves al autolesionarse de manera accidental con un arma de fuego en una vivienda rural de la localidad de El Soberbio.
El hecho se conoció este lunes, alrededor de las 9:40, cuando Ivo P., domiciliado en Picada Almidón, Comandante Andresito, ingresó al hospital local y relató que durante la noche anterior se había efectuado un disparo accidental con un rifle mientras intentaba matar un pollo en la casa de su cuñado, situada en el paraje 17 de Agosto.
Tras ser asistido por el personal médico, se constató que presentaba escoriaciones leves en ambas piernas, por lo que fue dado de alta sin complicaciones.
En el marco de la intervención policial y por disposición judicial, efectivos de la Comisaría Seccional Primera de El Soberbio, dependiente de la Unidad Regional VIII, procedieron al secuestro de un rifle calibre .22, quedando el arma a disposición de la Justicia.