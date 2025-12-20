Una Mujer Resultó Lesionada en un Siniestro Vial en San Vicente

Un siniestro vial se registró este sábado por la mañana sobre la Ruta Nacional N.º 14, a la altura del kilómetro 978 de San Vicente, y dejó como saldo una mujer con lesiones.
El hecho ocurrió alrededor de las 11:40 y fue protagonizado por dos automóviles: un Fiat Palio y un Volkswagen Gol Trend. Por causas que se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron en ese sector de la traza nacional.
A raíz del impacto, el conductor del Fiat Palio, un hombre de 52 años, no presentó lesiones, mientras que su acompañante, una mujer de 45 años, resultó herida y debió ser trasladada a un centro de salud para su correspondiente evaluación médica. En tanto, el conductor del Volkswagen Gol Trend, un joven de 18 años, salió ileso.