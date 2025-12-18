Incendio Destruyó una Vivienda en El Soberbio y se Viven Momentos Dramáticos ya que se Investiga la Posible Muerte de un Menor

Un incendio de gran magnitud consumió por completo una vivienda en el barrio Aeroestación de El Soberbio durante la noche del jueves. Como consecuencia del siniestro, se investiga la posible muerte de un niño de 3 años que se encontraría dentro del inmueble al momento de iniciarse el fuego.
El hecho se registró alrededor de las 20, cuando por causas que aún se tratan de establecer, las llamas se desataron en una casa de madera con techo de zinc, de aproximadamente 8 por 6 metros. La vivienda pertenecía a una joven de 27 años, quien residía allí junto a su hermano y tres menores.
Según las primeras declaraciones de la propietaria, el incendio se habría originado en una de las habitaciones, donde se encontraba el niño de 3 años. Pese a los intentos por rescatarlo, no habrían logrado ingresar nuevamente al inmueble, que fue rápidamente consumido por el fuego.
Efectivos policiales y dotaciones de emergencia trabajaron en el lugar y se iniciaron las actuaciones de rigor. Las autoridades llevan adelante las pericias correspondientes para determinar las causas del incendio y confirmar lo sucedido, mientras se aguarda información oficial sobre el menor.