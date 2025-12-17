Ingresó al Monte, Sufrió Convulsiones y fue Hallado a Tiempo Gracias a un Operativo en El Soberbio

Un hombre de 39 años que padece epilepsia fue hallado con vida y en estado crítico tras permanecer varias horas extraviado en una zona de monte de la localidad de El Soberbio. Gracias a un rápido operativo de búsqueda de la Policía de Misiones, pudo ser asistido a tiempo y trasladado de urgencia al hospital local, donde permanece en observación.
El procedimiento se inició en la noche del martes, alrededor de las 23:40, cuando familiares de Marcelo G., domiciliado sobre la Ruta Provincial N.º 2, kilómetro 10, denunciaron su desaparición. Según relataron, el hombre había ingresado al monte cerca de las 16, a la altura del kilómetro 16 de la Ruta Provincial N.º 15, y no había regresado.
Ante el pedido de auxilio, efectivos de la Comisaría Seccional Segunda de El Soberbio, dependiente de la Unidad Regional VIII, se desplegaron de inmediato en el lugar. Con el apoyo de familiares y vecinos, iniciaron un amplio rastrillaje en la zona boscosa, pese a las dificultades propias del terreno y la escasa visibilidad nocturna.
Como resultado del operativo, el hombre fue localizado en el interior del monte, donde se constató que se encontraba sufriendo convulsiones. En el lugar se le brindaron los primeros auxilios y se dispuso su inmediato traslado al hospital local.
Marcelo quedó internado en observación médica, acompañado por sus familiares, hasta lograr la estabilización de su estado de salud.