Motociclista Herido tras un Choque en la Avenida Constitución

Un motociclista resultó herido este jueves por la mañana en un siniestro vial registrado sobre la avenida Constitución (ex Néstor Kirchner) de San Vicente.
El hecho ocurrió alrededor de las 7:43, cuando una camioneta Fiat Toro, conducida por Rolando R. (40) y en la que viajaba como acompañante María O. (48), impactó contra una motocicleta Motomel S2 de 150 cc.
Mientras que los ocupantes de la camioneta salieron ilesos, el conductor del rodado menor, cuya identidad aún no fue establecida, sufrió lesiones y debió recibir asistencia médica.