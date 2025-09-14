¿Quiénes Serán los Próximos Diputados Nacionales por Misiones?

Este 26 de octubre se realizarán las Elecciones Nacionales en las que Misiones renovará tres bancas de diputados nacionales. Son varios los partidos y frentes que ya presentaron sus listas, cada uno con sus propuestas y candidatos.
Para conocer la opinión de nuestros lectores y anticipar cómo se perfilan estas elecciones, lanzamos una encuesta online abierta y anónima, en la que podés elegir la lista de tu preferencia. El voto es único, secreto e irrepetible, finalizará el próximo 6 de octubre a las 13 horas.
Tu elección es importante y nos ayuda a entender mejor el escenario político en nuestra provincia de cara a los comicios.
Si te resulta más cómo puedes votar en otra página diseñada para celulares y tablets:
https://surveymars.com/q/dUBuhtbGy
ENCUESTA: