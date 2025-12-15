Choque Entre dos Autos Dejó dos Adolescentes Lesionados

Un siniestro vial entre dos automóv deiles se registró este domingo alrededor de las 5:35, en la intersección de la avenida Tejeda y la calle Del Maestro, en la localidad de San Vicente.
El choque involucró a un Peugeot 208, conducido por un adolescente de 17 años, y a un Volkswagen Gol, al mando de otro menor de 15. Como consecuencia del impacto, ambos conductores resultaron lesionados y debieron ser asistidos para su evaluación médica.
Según el parte policial, el conductor del Peugeot sufrió traumatismo en la rodilla izquierda, con un tiempo probable de curación de 10 días, mientras que el joven que manejaba el Volkswagen presentó traumatismo en la rodilla izquierda y contusión en la región troncoparietal izquierda, con el mismo tiempo estimado de recuperación.
Por disposición de las autoridades, ambos vehículos fueron retenidos por infracciones a la normativa de tránsito. El hecho es materia de actuaciones administrativas correspondientes.