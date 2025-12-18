Detuvieron en San Pedro a uno de los Acusados por el Homicidio en Ocasión de Robo Ocurrido en Puerto Piray

Tras varios meses de investigación, efectivos de la Unidad Regional XIV lograron localizar y detener a uno de los acusados por el homicidio de un joven de 24 años, ocurrido en marzo pasado en Puerto Piray durante el intento de robo de una motocicleta.
El procedimiento se concretó este jueves alrededor de las 13, cuando personal de la División Investigaciones y Drogas Peligrosas arrestó a Sergio A. L. (33), alias “Layano”, quien tenía pedido de detención vigente por la causa. El operativo se desarrolló en el Paraje La Virgen, jurisdicción de San Pedro, luego de tareas sostenidas de inteligencia, vigilancia y rastrillajes.
Al momento de ser localizado, el sospechoso intentó darse a la fuga internándose en una zona de espesa vegetación, pero fue rápidamente reducido por los investigadores. Durante el procedimiento se secuestró un arma de fuego tipo pistolón, municiones de distintos calibres y un bolso, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para su correspondiente peritaje.
El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición del magistrado interviniente, previo examen médico de rigor.
El hecho investigado ocurrió el 29 de marzo, cerca de las 23, cuando efectivos de la Comisaría de Puerto Piray hallaron el cuerpo sin vida de un hombre sobre la Ruta Provincial Nº 16, a unos 400 metros de la Ruta Nacional Nº 12. La víctima fue identificada como Carlos Fabián Alzoya, de 24 años.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta de 150 cc habrían intentado sustraerle su rodado. En ese contexto, efectuaron disparos con un arma de fuego, provocándole heridas mortales, y luego escaparon por la Ruta Nacional Nº 12 en dirección a Eldorado.
A partir de entonces, la Dirección Homicidios, junto a dependencias jurisdiccionales, llevó adelante un exhaustivo trabajo investigativo que incluyó la recolección de testimonios, análisis de información, reconstrucción del recorrido de fuga y tareas de inteligencia. Estas acciones permitieron identificar a los presuntos autores y establecer posibles lugares de ocultamiento.
Como resultado, se libraron medidas judiciales, allanamientos y rastrillajes en distintos puntos de la provincia, lo que derivó en la detención de uno de los implicados. En tanto, la investigación continúa para dar con el segundo sospechoso, quien permanece prófugo.