Detuvieron a Policías tras una Persecución por Contrabando de Cigarrillos

Un operativo de Gendarmería Nacional terminó con la detención de efectivos de la Policía de Misiones (oriundos de la región) involucrados en un presunto contrabando de cigarrillos de origen extranjero. El procedimiento se inició en la noche del domingo y se amplió durante la mañana de hoy lunes, con intervención de la Justicia Federal de Oberá.
El hecho ocurrió ayer cerca de las 23:50, durante un control preventivo sobre la Ruta Provincial 7, en el paraje Cuña Pirú, entre Aristóbulo del Valle y Campo Ramón. Allí, efectivos del Escuadrón 9 “Oberá” intentaron detener tres vehículos (un Volkswagen Bora, un Chevrolet Astra y un Volkswagen Golf) cuyos conductores desobedecieron las señales y evadieron el control de manera violenta.
Ante la fuga, se activó el protocolo de seguimiento dispuesto por la Jefatura de Región VI. En ese contexto, el Chevrolet Astra logró escapar, mientras que el Volkswagen Bora fue hallado más tarde abandonado y sin ocupantes sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 932, en jurisdicción de Aristóbulo del Valle. El Volkswagen Golf, en tanto, fue interceptado dentro del ejido urbano de esa localidad.
Tras el hallazgo del Bora, personal de Gendarmería, con apoyo de la Policía de Misiones, realizó un rastrillaje en la zona. A simple vista, el vehículo contenía numerosas cajas con características compatibles con el transporte de cigarrillos.
Ya en la mañana del 15 de diciembre, en la Sección Aristóbulo del Valle, y en presencia de testigos, se realizó la requisa formal de los rodados. En el Volkswagen Bora se constató el transporte de 500 cartones de cigarrillos marca “Eight”, de origen extranjero, con un avalúo superior a los 8,6 millones de pesos. Los detenidos son Luis Oscar C., Cabo de la Policía de Misiones; Flavia Gabriela D., Oficial Ayudante de la Policía de Misiones y Susana Graciela S.
En el registro del Volkswagen Golf se identificó a tres personas: un hombre y dos mujeres. El masculino resultó ser cabo en actividad de la Policía de Misiones y una de las mujeres, oficial ayudante de la misma fuerza. El efectivo portaba su arma reglamentaria (una pistola 9 milímetros) sin la documentación habilitante al momento del control.
Por disposición del Juzgado y la Fiscalía Federal de Oberá, se ordenó el secuestro de la mercadería, los vehículos involucrados, teléfonos celulares y el arma de fuego, además del labrado de las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley 22.415 (Código Aduanero).
El avalúo total de lo incautado asciende a más de 31,5 millones de pesos. El cabo fue detenido y notificado de la causa, mientras que las dos mujeres quedaron supeditadas al proceso judicial. También interviene la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) con asiento en Oberá.