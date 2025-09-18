Detuvieron a un Narcotraficante y Homicida con Pedido de Captura Internacional

En un operativo encubierto realizado en San Vicente, la Policía de Misiones detuvo a Daniel Tavares, alias “Makale”, de 39 años, sobre quien pesaba un pedido de captura internacional por narcotráfico y asociación criminal.
De acuerdo con la investigación, Tavares administraba campos en Paraguay que funcionaban como base para el traslado de cargamentos de droga hacia Brasil, manteniendo vínculos con organizaciones narcocriminales de la región.
El prontuario del detenido incluye un homicidio ocurrido en agosto 2018 en El Soberbio, tras lo cual se radicó en Paraguay. En 2022 fue arrestado en ese país y trasladado a Misiones, donde permaneció detenido diez meses antes de recuperar la libertad.
Desde entonces permanecía en la clandestinidad. En 2024, la Interpol emitió una alerta roja y la Policía Federal comenzó a seguir sus movimientos, en coordinación con la fuerza provincial. La División Triple Frontera, dependiente del Comando Tripartito, aportó información clave para localizarlo.
Finalmente, efectivos de la Unidad Regional VIII montaron un operativo de vigilancia sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 37, donde lograron interceptarlo.
El detenido quedó a disposición de la Justicia Federal en el marco de una causa por narcotráfico y asociación criminal. Las autoridades continúan investigando sus nexos con células criminales que operan en Paraguay y Brasil.
Notas relacionadas:
Recuperan Moto Robada en San Vicente
Detenciones por Homicidio en El Soberbio
Más Allanamientos por Homicidio en El Soberbio