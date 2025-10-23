Trágico Ahogamiento de un Niño de 4 Años en Fracrán

Un menor de edad identificado como César Javier R., de apenas 4 años, fue ingresado sin signos vitales al Hospital Local de San Vicente este mediodía, tras un aparente accidente por ahogamiento en una vertiente cercana a su hogar en la localidad de Fracrán.
Según el informe policial, el hecho ocurrió alrededor de las 13:10 horas en el kilómetro 1008 de la Ruta Nacional 14. La tía del niño, Carina Gisela R., de 21 años, relató a las autoridades que el pequeño estaba jugando en las inmediaciones de la vivienda familiar cuando desapareció momentáneamente. Fue la madre, Susana Rocío R., de 30 años, quien lo encontró inconsciente en el cauce de agua ubicado en la parte posterior de la propiedad.
De inmediato, la progenitora solicitó ayuda y trasladó al menor al nosocomio, donde los médicos confirmaron su fallecimiento al ingreso. Fuentes policiales indicaron que se requirió la presencia de la División de Policía Científica y del médico policial para realizar las pericias correspondientes e investigar las circunstancias exactas del suceso.