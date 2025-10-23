Intervención por un Caso de Presunta Violencia Familiar Hacia Dos Niñas en San Vicente

Ayer al mediodía, alrededor de las 12:25, personal policial intervino en la oficina de ANSES San Vicente ante un hecho de presunta violencia familiar protagonizado por una mujer hacia sus dos hijas menores.
La involucrada fue identificada como Patricia Soledad S., de 27 años, domiciliada sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 968. Las niñas, de 5 y 2 años, fueron examinadas por el médico policial, quien determinó que no presentaban lesiones físicas visibles.
Por disposición de la Defensora Oficial, Dra. Margarita Linder, las menores permanecen bajo el cuidado de su madre, mientras que el Área de Niñez y Familia de la Municipalidad deberá realizar un seguimiento e informe psicosocial del caso.