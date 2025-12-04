Un Automóvil se Incendió Durante la Madrugada en San Vicente

Un vehículo quedó completamente destruido tras un incendio registrado este jueves alrededor de las 5 frente a una vivienda ubicada en la intersección de la avenida Tejeda y calle Mariano Moreno, en San Vicente.
El auto, un Peugeot 408 perteneciente a un hombre de 34 años, estaba estacionado cuando comenzó a arder por causas que aún son materia de investigación. Bomberos Voluntarios y efectivos policiales trabajaron rápidamente para controlar las llamas, aunque el rodado terminó consumido en su totalidad.
No se registraron heridos. En el lugar intervino Bomberos Voluntarios de San Vicente y personal de la Comisaría Primera de la Unidad Regional VIII, que llevó adelante las actuaciones de rigor.