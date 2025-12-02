Un Auto se Incendió Durante la Madrugada en El Soberbio

Durante la madrugada de este martes, efectivos de la Comisaría Seccional 1.ª de El Soberbio intervinieron en un incendio vehicular registrado en la calle General Paz. El propietario del automóvil, identificado como Isidoro K. (53), manifestó que el fuego se inició en el garaje de su vivienda por causas que aún se investigan.
Al advertir el humo, el hombre logró retirar su Volkswagen Fox hacia la vereda, pero las llamas avanzaron rápidamente y consumieron por completo el rodado. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.