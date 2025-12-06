sábado, 6 de diciembre de 2025

Un Herido al Despistar un Auto en Dos de Mayo

Un siniestro vial ocurrido este sábado por la tarde en la zona de Picada J. Pomar, en Dos de Mayo, dejó como saldo a un hombre herido y un vehículo con importantes daños.

El hecho se registró alrededor de las 13:15, cuando un Ford Fiesta conducido por José Luis O. (35) perdió el control, despistó y terminó volcando sobre un sector terrado. El automovilista sufrió lesiones cuyo grado será determinado por profesionales de la salud.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía de Misiones, junto a peritos de la División Policía Científica, quienes trabajaron para establecer las causas del siniestro.

