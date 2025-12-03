Un Camión Volcó Mientras Estaba Estacionado en la Banquina de la Ruta 13

Humberto P., un camionero de 47 años y domiciliado en la provincia de Mendoza, reportó que su vehículo (un camión Volvo con semirremolque cargado con madera aserrada) volcó en horas de la noche del martes mientras permanecía estacionado sobre la banquina de la Ruta Provincial 13, a la altura del actual kilómetro 2 en San Vicente.
Según manifestó, el peso de la carga y el desnivel del terreno habrían provocado que el transporte perdiera estabilidad y terminara recostado sobre su lateral izquierdo. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.