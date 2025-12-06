Incautan más de 16 mil Paquetes de Cigarrillos de Contrabando en El Soberbio

Efectivos de la Sección “El Soberbio”, dependiente del Escuadrón 49 “San Vicente” de Gendarmería Nacional, secuestraron este jueves un cargamento de 16.480 paquetes de cigarrillos de origen extranjero que eran transportados sin aval aduanero.
El operativo tuvo lugar sobre la Ruta Provincial Nº 2, a la altura del acceso a El Soberbio, cuando los uniformados detuvieron la marcha de un vehículo utilitario ocupado por dos personas. Los hombres presentaron la documentación del rodado, pero los gendarmes advirtieron a simple vista que en el compartimiento de carga había numerosas cajas con etiquetas de cigarrillos importados.
Tras la requisa, contabilizaron 41 cajas de cartón con un total de 16.480 paquetes, mercadería valuada en $43.440.780,54 según el avalúo preliminar.
Intervinieron la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Oberá, que ordenaron el secuestro del vehículo y del cargamento por infracción al Código Aduanero. Los dos involucrados recuperaron la libertad, aunque quedaron supeditados a la causa.