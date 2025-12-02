Cayó el Acusado de Incendiar la Carnicería en San Vicente

La Policía detuvo este martes al mediodía al principal sospechoso de haber provocado el incendio de una carnicería en San Vicente. El joven, identificado como Franco Facundo D. (19), fue localizado luego de una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y tareas de inteligencia.
El hecho ocurrió el pasado 30 de noviembre y afectó a Lucas Joaquín Más ñ, un joven comerciante que abrió su negocio hace solo unos meses en el kilómetro 3 (ex 49) de la Ruta Provincial 13, San Vicente. Los registros fílmicos revelaron que un hombre ingresó al negocio, roció el interior con un líquido inflamable y prendió fuego antes de huir.
Con esa evidencia, la División Investigaciones de la UR VIII identificó al sospechoso, conocido como “Chamín”, y montó una discreta vigilancia cerca de su domicilio en el barrio Unido. Allí fue detenido a las 12:20 de hoy y quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.