Frustraron un Robo y Detuvieron a Dos Sospechosos en Barrio Sagrada Familia

En la noche de este martes, alrededor de las 23, un vecino de 48 años alertó a la Policía al detectar que varias personas retiraban chapas de zinc de una vivienda de su propiedad situada en el Barrio Sagrada Familia, en San Vicente.
Tras un rápido rastrillaje por la zona, efectivos policiales lograron interceptar a dos hombres de 27 y 28 años, quienes transportaban cuatro chapas que habían sido sustraídas instantes antes del inmueble denunciado.
Los materiales fueron recuperados y los sospechosos quedaron detenidos a disposición de la Justicia. El damnificado radicó la denuncia correspondiente y reconoció como propios los elementos secuestrados.