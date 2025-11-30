Un Joven Comerciante Perdió su Fuente de Trabajo por un Inexplicable Atentado a su Comercio

La madrugada de este domingo fue testigo de un violento atentado contra un local comercial que volvió a encender las alarmas en San Vicente. Un hombre, aún no identificado, ingresó a una carnicería tras romper la vidriera y prendió fuego parte del establecimiento utilizando combustible. El ataque fue registrado por cámaras de seguridad y duró menos de 90 segundos.
El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana en el comercio "Granja Más", ubicado sobre la Ruta Provincial 13, ex kilómetro 49. El local es alquilado por Lucas Joaquín Más, de 23 años, quien reside a unas diez cuadras junto a su pareja Selena, de 22. Ambos llegaron al lugar cuando los Bomberos Voluntarios ya trabajaban para sofocar las llamas.
Según relató el propietario en diálogo con San Vicente Informa, el atacante vestía jean, campera con capucha, gorra, zapatillas negras y cubría su rostro con lo que parecía ser un barbijo. Con un bidón de combustible, roció el interior del negocio y, al agotarse el líquido, utilizó otro producto (presuntamente alcohol) para iniciar el incendio en la parte trasera.
“Hace tres meses abrimos y nos pasa esto. No sabemos qué vamos a hacer. Perdimos nuestra inversión y nuestro sustento. No tengo enemigos, estoy al día con mis proveedores, no debo nada a nadie… Ahora no sé cómo voy a sostener a mi familia, más ahora que estamos esperando un hijo”, expresó Lucas, visiblemente afectado.
La pareja había regresado a Misiones hace poco, luego de un período en Buenos Aires. Eligieron San Vicente como lugar para comenzar de nuevo y, tras varios meses de acondicionamiento y la inversión de equipamientos, lograron inaugurar el comercio hace unas semanas, mismo que hoy quedó devastado.
El ataque no solo provocó daños materiales: en la planta superior del local dormían la propietaria del inmueble y su hijo, quienes estuvieron en serio riesgo ante el rápido avance del fuego.
Si bien aún no existen pistas firmes sobre el autor, la policía trabaja con las grabaciones obtenidas para intentar identificarlo. Peritos de la división Bomberos también realizaron tareas en la escena para determinar de manera precisa la mecánica del incendio.
En la comunidad, el hecho generó fuerte preocupación. No es el primer atentado de estas características en la zona, donde en los últimos años se han registrado ataques solitarios como éste contra comercios, vehículos e incluso efectivos de las fuerzas de seguridad.
El joven emprendedor ahora espera respuestas y asistencia mientras intenta comprender por qué se convirtió en blanco de un ataque con evidente planificación y malicia.
“Vinimos para trabajar y progresar. Esto nos arruinó la vida”, lamentó.
VIDEO DE TODA LA SECUENCIA DEL ATENTADO:
