Matrimonio Fallece en Siniestro Vial Sobre Ruta Provincial 13

Dos personas fallecieron este jueves por la mañana tras un violento choque frontal entre un automóvil y un camión, ocurrido a la altura del kilómetro 10 de la Ruta Provincial N.º 13, en jurisdicción de El Soberbio.
El siniestro se registró cerca de las 10, cuando un Toyota Corolla, conducido por Guillermo Vallejo (53) y acompañado por su pareja Yesica Suárez (36), colisionó de frente con un camión Mercedes Benz 2423, conducido por Jorge A. (40), quien resultó ileso al igual que su acompañante Mateo D. (24).
A raíz del impacto, los ocupantes del automóvil perdieron la vida en el lugar debido a las graves lesiones sufridas.
En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría Primera de El Soberbio (UR-VIII), junto a la División Criminalística, Bomberos Voluntarios y personal de Emergencias Médicas, quienes realizaron las pericias correspondientes y procedieron al traslado de los cuerpos para su identificación.
La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 3 de San Vicente, que dispuso las medidas de rigor para determinar las causas del siniestro.