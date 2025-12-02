Asaltan a una Empleada de un Kiosco a Punta de Pistola en San Vicente

Una joven de 26 años fue víctima de un robo a mano armada este sábado por la noche en un local comercial ubicado sobre la colectora de la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 4 (es 48) en San Vicente.
Según la denuncia, que trasciende en las últimas horas, la encargada comenta que a las 22:19 fue abordada por un hombre vestido con ropa oscura y capucha quien pidió un paquete de cigarrillos por la ventana, simulando ser un cliente y, aprovechó el momento en que la empleada se dio vuelta, le apunta con un arma de fuego para exigirle el dinero de la caja (ver video).
El delincuente logró llevarse aproximadamente $50.000 y luego escapó rápidamente del lugar. La víctima no resultó herida.
La Policía de la Seccional Segunda de la UR VIII inició una investigación para dar con el sospechoso y trabaja en la revisión de cámaras de seguridad de la zona para resolver este y otros hechos similares en la zona. Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia.