Una Ronda de Tragos Derivó en un Ataque con Machete en El Soberbio

Un violento episodio se registró durante la madrugada de este domingo en un bar–pool del paraje San Ignacio, en la localidad de El Soberbio, donde un joven de 23 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca.
Según fuentes policiales, efectivos de la Comisaría Primera intervinieron tras la denuncia de la víctima, Rogelio G. (23), quien señaló que el incidente se habría originado luego de una ronda de bebidas alcohólicas y una discusión con Mauricio A. (24), quien presuntamente lo agredió con un cuchillo.
El herido fue trasladado de urgencia al Hospital de San Vicente, donde los médicos diagnosticaron politraumatismos, neumotórax en el pulmón izquierdo y múltiples excoriaciones, con un tiempo estimado de recuperación de 30 días.
En tanto, el presunto agresor fue localizado y aprehendido minutos después por la Policía, quedando a disposición del Juzgado de Instrucción de turno.