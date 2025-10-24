Un Motociclista Resultó Gravemente Herido en San Vicente

Un joven de 28 años sufrió lesiones de consideración este viernes al mediodía, tras protagonizar un siniestro vial en el kilómetro 975 de la Ruta Nacional 14, en cercanías de San Vicente.
El hecho ocurrió cuando, por causas que se investigan, una motocicleta Honda Titan 150 cc, conducida por Sergio Ariel B., colisionó con un automóvil Renault Mégane al mando de Liliana Ester S., quien resultó ilesa.
Como consecuencia del impacto, el motociclista presentó múltiples escoriaciones en extremidades, cadera y abdomen, además de una fractura de sacro y diástasis de pelvis, por lo que permanece internado en el hospital SAMIC local bajo observación médica.
Por disposición del magistrado interviniente, ambos vehículos fueron secuestrados y la conductora del automóvil fue notificada de la causa judicial iniciada para establecer las circunstancias del siniestro.