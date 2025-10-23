Detienen a Chofer de Colectivo Acusado de Abusar de una Menor

La Policía aprehendió este miércoles a Diego N., de 35 años, conductor de la empresa de transporte urbano Kenia, tras ser denunciado por abuso sexual simple contra una adolescente de 14 años. El hecho habría ocurrido durante un viaje escolar matutino, cuando el vehículo se encontraba sin otros pasajeros.
La detención se llevó a cabo por orden del Juzgado de Instrucción N° 3 de San Vicente, luego de que la madre de la víctima, Julia S., de 57 años, presentara la denuncia en la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional VIII (UR-VIII) durante la tarde del mismo día.
Según el relato de la menor, incorporado en la denuncia, la joven abordó el colectivo entre las 6:00 y las 6:40 para dirigirse a su colegio. En ese momento, el conductor habría detenido la unidad en un tramo del trayecto, aprovechando la ausencia de testigos, para cometer el abuso y proferir amenazas verbales contra ella.
Tras recibir la denuncia, los efectivos policiales iniciaron las actuaciones correspondientes y procedieron a la captura del acusado, quien quedó alojado en una dependencia de la UR-VIII, a disposición de la Justicia para las investigaciones pertinentes.