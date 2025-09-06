Hallaron un Arma que Podría Estar Vinculada al Crimen de Marisa Cuñha

La Policía secuestró este sábado una pistola calibre .22 que podría estar relacionada con el crimen de Marisa Cunha, ocurrido días atrás en la localidad de San Vicente.
El hallazgo se produjo pasado el mediodía, durante un rastrillaje realizado por efectivos de la Comisaría Primera. El arma, una pistola marca Bersa calibre .22, fue encontrada oculta entre malezas a la vera de la calle Yerbal.
Según fuentes policiales, la pistola tenía un cartucho en la recámara y otros tres en el cargador. Fue secuestrada de inmediato y puesta a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes, que deberán establecer si se trata del arma utilizada en el hecho.
Por el asesinato de Cuñha, de 45 años, permanece detenido desde ayer su ex esposo, Marcelo Da Rosa, de 53 años, considerado el principal sospechoso.