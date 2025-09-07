Un Peatón fue Embestido en El Soberbio y Buscan al Conductor Prófugo

Un hombre de 37 años resultó herido luego de ser atropellado por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga. El hecho ocurrió anoche, alrededor de las 21 horas, sobre la Ruta Provincial N.º 2, a la altura del kilómetro 4 en la localidad de El Soberbio.
La víctima, identificada como Lisandro D., caminaba por la arteria cuando fue embestida por un vehículo que, según testigos, sería un Volkswagen Gol negro. Tras el impacto, el conductor escapó sin prestar auxilio.
Vecinos de la zona asistieron al herido hasta la llegada de la ambulancia, que lo trasladó de urgencia al hospital local, donde recibió atención médica.
En el lugar trabajaron agentes de la Comisaría Seccional Primera y de la Unidad Regional VIII, quienes iniciaron las tareas investigativas para dar con el rodado y su conductor.