Choque Entre un Auto y una Moto Dejó a un Joven Herido en San Vicente

Un siniestro vial registrado esta tarde en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 977, dejó como saldo un motociclista herido en la localidad de San Vicente.
El hecho ocurrió alrededor de las 17, cuando un automóvil Volkswagen Bora, conducido por un joven de 27 años, colisionó con una motocicleta Motomel de 150 c.c. al mando de un joven de 22.
El conductor del rodado menor sufrió lesiones y recibió asistencia médica, mientras que en el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Primera, quienes llevaron adelante las pericias de rigor.