Tenía Permiso para Cultivar 9 Plantas de Cannabis y le Hallaron más de 50

Un operativo de la Policía terminó con el secuestro de 52 plantas de marihuana en El Soberbio, donde una joven de 21 años sólo estaba habilitada para cultivar nueve ejemplares con fines medicinales.
El procedimiento se realizó el viernes por la noche en el paraje Galeano y estuvo a cargo de la División Drogas Peligrosas. Los uniformados advirtieron desde un camino vecinal un cultivo sospechoso dentro de una huerta y, al entrevistarse con la propietaria, esta mostró un carnet del Registro del Programa de Cannabis (REPROCAN), que la autorizaba a producir en menor escala.
Con intervención de la Fiscalía Federal de Oberá, se efectuaron las pruebas de campo que confirmaron la presencia de cannabis sativa. El conteo arrojó un total de 52 plantas en pleno crecimiento, cuyo aforo judicial fue estimado en casi 6 millones de pesos.
Las plantas fueron decomisadas y trasladadas a sede policial, mientras que la joven quedó supeditada a la causa y a disposición de la Justicia Federal, que investiga si el excedente estaba destinado a la comercialización.