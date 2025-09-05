Detienen al Prófugo por el Crímen de Marisa

La Policía logró detener esta tarde a Marcelo Da Rosa (53), quien permanecía prófugo tras ser señalado como el autor del asesinato de Marisa Cuñha (47), ocurrido ayer y perpetrado con dos disparos mortales.
|Momento en el que es detenido
La captura se concretó pasadas las 19:30, sobre la calle Luis Pasteur del Barrio 51 Viviendas, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico lo sorprendieron en un comercio donde realizaba compras. En el procedimiento también se secuestró el automóvil Toyota Corolla en el que se movilizaba.
La captura se concretó pasadas las 19:30, sobre la calle Luis Pasteur del Barrio 51 Viviendas, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico lo sorprendieron en un comercio donde realizaba compras. En el procedimiento también se secuestró el automóvil Toyota Corolla en el que se movilizaba.
MAPA DE LOS HECHOS:
|MAPA DE SAN VICENTE: el primer círculo, arriba, es el lugar del hecho. El segundo círculo, abajo, es el lugar en donde lo detienen