Dos Personas Resultaron Heridas tras un Despiste en San Vicente

Anoche, efectivos de la Unidad Regional VIII intervinieron en un siniestro vial registrado sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 1 de la localidad de San Vicente. El hecho involucró a una motocicleta Honda XR, que despistó luego de embestir a un perro.
El vehículo era conducido por un hombre de 65 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 60. Según el testimonio del conductor, ambos circulaban por la mencionada ruta cuando un animal se cruzó repentinamente en su camino, lo que provocó el impacto y posterior pérdida de control del rodado.
A raíz del accidente, los ocupantes sufrieron diversas lesiones y fueron asistidos en el lugar por Bomberos Voluntarios, para luego ser trasladados en ambulancia al hospital SAMIC.