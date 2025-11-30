Incendio Destruyó por Completo una Vivienda en Barrio 25 de Mayo

Una vivienda de madera fue reducida a cenizas esta mañana en el barrio 25 de Mayo de San Vicente. El siniestro, que se registró pasadas las 7, provocó daños materiales totales, aunque afortunadamente no dejó personas lesionadas.
Según informaron fuentes policiales, el incendio afectó una casa de aproximadamente 10 por 6 metros, perteneciente a una mujer de 34 años. Cuando los efectivos y bomberos llegaron al lugar, la estructura ya estaba completamente tomada por las llamas.
El personal de emergencias trabajó en la extinción del fuego y en la prevención de posibles reinicios, mientras se iniciaron las primeras actuaciones para establecer el origen del foco ígneo, cuyas causas aún se investigan.