Detienen a un Hombre en San Vicente Acusado de Amenazar con un Arma a su Expareja

Una mujer de 50 años denunció haber sido amenazada de muerte con un arma de fuego por su expareja en la madrugada de este viernes en San Vicente. El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 en una vivienda de la Picada Puerto Argentino.
De acuerdo con la denuncia policial, el acusado, identificado como José Marino O. (35), se presentó en el domicilio de Amalia R. portando una escopeta y profirió amenazas verbales contra la mujer.
Ante la intervención policial, se procedió a la aprehensión del sospechoso y al secuestro de una escopeta calibre 16 junto a tres cartuchos del mismo calibre.
El hombre quedó a disposición de la Justicia por los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y tenencia ilegal de arma.