Robaron un Auto y Fueron Detenidos Minutos Después

Mediante un operativo cerrojo la Policía recuperó un automóvil robado y detubo a dos sospechosos a pocos minutos de ocurrido el hecho, durante la madrugada de este domingo en San Vicente.
El episodio se registró alrededor de las 5:45, cuando un hombre de 64 años denunció que su Fiat Duna había sido sustraído del frente de su vivienda, ubicada en el Barrio Las Quintas. De inmediato, efectivos de la Comisaría Segunda y de la División Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional VIII desplegaron un amplio operativo de búsqueda en distintos puntos de la ciudad.
Minutos más tarde, los uniformados localizaron el vehículo en el mismo barrio, con dos individuos a bordo que intentaban darle arranque. Ambos fueron reducidos y detenidos en el lugar. Se trata de un joven de 25 años y un adolescente, en poder de los cuales se halló un cuchillo que habría sido utilizado para forzar el automóvil.
Por orden del Juzgado interviniente, el mayor quedó alojado en sede policial junto al vehículo secuestrado, mientras que el menor fue entregado a sus progenitores para su guarda y custodia.