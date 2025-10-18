Policías Salvaron la Vida de un Bebé que se Asfixiaba

Una dramática situación vivió una familia de Pueblo Illia, en el municipio de Dos de Mayo, cuando un bebé de ocho meses sufrió un cuadro de asfixia mientras dormía. La rápida intervención de tres policías permitió salvarle la vida en medio de un camino terrado, antes de llegar al hospital.
Todo ocurrió cuando la madre del niño, María Inés (29), llamó desesperada a la Comisaría Segunda de Dos de Mayo al notar que su hijo no reaccionaba. De inmediato, el Oficial Subayudante René Antonio Lemos y los Agentes Jonathan Graff y Rogelio Alvez se dirigieron a la vivienda familiar, ubicada en el barrio Luz y Fuerza, a unos 18 kilómetros del casco urbano.
Al llegar, encontraron al pequeño inconsciente y sin signos vitales aparentes. Sin perder tiempo, subieron al patrullero junto a la madre y emprendieron un traslado de urgencia hacia el Hospital de San Vicente, recorriendo más de 20 kilómetros de camino de tierra.
Durante el trayecto, el Oficial Lemos aplicó maniobras de Heimlich adaptadas para lactantes, alternando con golpes interescapulares, hasta que finalmente el bebé logró expulsar la obstrucción y comenzó a llorar, recuperando la respiración.
Ya en el hospital, el personal médico confirmó que el niño estaba fuera de peligro y permanecía internado en observación para realizarle estudios complementarios.