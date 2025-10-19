Recuperaron en San Pedro una Moto Robada en Buenos Aires Durante un Control

Efectivos de la División Investigaciones y Drogas Peligrosas de San Pedro recuperaron una motocicleta con pedido de secuestro por robo emitido en la provincia de Buenos Aires. El rodado, una Rouser NS 200, fue hallado en la vía pública del Barrio Emsa durante un operativo de prevención de delitos.
El procedimiento se llevó a cabo anoche, cerca de las 23:30, cuando una motocicleta con características similares había evadido un control vehicular sobre la avenida 25 de Mayo, dándose posteriormente a la fuga.
Tras un rastrillaje por la zona, los investigadores localizaron una Rouser NS 200 color gris con detalles blancos, estacionada sobre la calle Los Pinos y en aparente estado de abandono. El vehículo presentaba signos de haber sido forzado en el sistema de encendido y carecía de documentación respaldatoria.
Durante las averiguaciones, los uniformados entrevistaron a vecinos y lograron ubicar a un joven de 17 años que afirmó ser el propietario, aunque no pudo presentar papeles que acreditaran la tenencia. Con apoyo del Comando Radioeléctrico, se verificó el dominio y se confirmó que la motocicleta tenía pedido de secuestro por robo en Buenos Aires.
Finalmente, el rodado fue incautado y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición del Juzgado interviniente. El menor fue notificado y citado junto a su progenitor para las diligencias judiciales correspondientes.