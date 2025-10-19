Dos Motociclistas Resultaron Heridos en un Choque sobre la Ruta Nacional 14

Esta madrugada, alrededor de las 6:25 horas, se registró un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 14, casi acceso a Barrio Hermoso, a la altura del kilómetro 975 de San Vicente. El hecho involucró a dos motocicletas de alta cilindrada que colisionaron entre sí.
Uno de los vehículos era una Yamaha 900 cc sin dominio, conducida por David P., de 35 años, quien sufrió politraumatismos leves, con un tiempo probable de curación de 20 días. La otra motocicleta, una Yamaha XTZ 125 cc, también sin dominio, era guiada por Carlos L., de 49 años, quien presentó escoriaciones en el rostro y miembros superiores, además de un traumatismo en la mano derecha, quedando a la espera de una interconsulta traumatológica.
Ambos conductores fueron trasladados e internados en el hospital SAMIC.