Un Motociclista Resultó con Lesiones Leves Tras un Choque en San Vicente

Un siniestro vial ocurrido en la noche del jueves 27 de noviembre dejó como saldo a un motociclista con lesiones leves en San Vicente. El hecho se registró alrededor de las 20:45 sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 980.
Según fuentes policiales, un automóvil Toyota Yaris, al mando de Pablo Martín C. (22), quien viajaba acompañado por César Aníbal H. (30), ambos sin heridas, colisionó con una motocicleta Corven Energy 110 cc conducida por Adrián Ezequiel R. (27).
El motociclista sufrió escoriaciones leves y recibió un diagnóstico de siete días de curación, siendo dado de alta luego de ser asistido.
Cabe señalar que el rodado menor fue retirado del lugar por familiares antes de la llegada de la comisión policial.