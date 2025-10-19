Insólito Despistó y Provocó Daños Materiales en Pleno Centro de San Vicente

Un Chevrolet Chevy protagonizó un despiste esta mañana sobre la avenida Libertador, en inmediaciones de la plaza central, donde impactó contra la base de una jardinera y un poste del alumbrado público. El conductor abandonó el lugar antes de la llegada de la Policía.
El hecho ocurrió alrededor de las 6:10, y si bien no se registraron personas lesionadas, el siniestro dejó importantes daños materiales tanto en el vehículo como en el espacio público.
Efectivos de la Comisaría Seccional Primera, dependiente de la Unidad Regional VIII, intervinieron en el lugar y procedieron al secuestro del rodado para las pericias correspondientes.