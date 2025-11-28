Un Acoplado Cargado con Rollos Volcó en Barrio Ceferino y Provocó Daños Materiales

Un incidente se registró en las últimas horas en el Barrio Ceferino, San Vicente, dejó como saldo significativos daños materiales, aunque sin heridos que lamentar.
El hecho ocurrió sobre la calle Leloir, donde un camión que transportaba rollos de pino perdió la estabilidad y volcó parte del acoplado hacia uno de los laterales. Como consecuencia, los rollos se desplazaron y ocasionaron destrozos tanto en la vía pública como en una vivienda cercana.
De acuerdo con las primeras informaciones, aún se investigan las causas que provocaron el siniestro. Personal policial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y resguardar la zona hasta la remoción de la carga.