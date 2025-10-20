Colisión Entre dos Autos en San Vicente Dejó Solo Daños Materiales

Durante la mañana del domingo, alrededor de las 8:55, se registró un accidente de tránsito en la rotonda del kilómetro 977 de la Ruta Nacional 14, en la localidad de San Vicente.
El siniestro involucró a un automóvil Toyota Corolla, conducido por Liliana Vanesa B., de 34 años, y a un Renault 12 al mando de Pablo Julio W., de 70 años. Ambos conductores resultaron ilesos.
Según informaron fuentes policiales, el choque provocó únicamente daños materiales en los vehículos. Personal de tránsito intervino en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar la circulación.