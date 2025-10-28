Detuvieron a Dos Cuatreros Acusados de Robar Ganado a Colonos de la Zona

Efectivos de la División Investigaciones de San Vicente detuvieron a dos hombres acusados de integrar una banda dedicada al robo de ganado en la región. La investigación se inició tras la denuncia de un colono de Paraje Saltito, en Dos de Mayo, quien reportó la sustracción de dos vacas el pasado 10 de octubre.
El operativo, que incluyó varios allanamientos, permitió recuperar carne faenada, armas blancas y un vehículo utilizado en el delito.
En el primer procedimiento, realizado en el barrio Malvinas de San Vicente, los investigadores secuestraron más de 91 kilos de carne vacuna congelada, cuatro cuchillos, un machete, una sierra de corte y un teléfono celular, todos elementos vinculados al abigeato.
Posteriormente, en el Barrio Macuco de Dos de Mayo, se incautó una camioneta Ford EcoSport con restos de pelaje y sangre en el baúl. En ese lugar fueron detenidos dos hombres de 34 años, presuntamente implicados en el hecho.
Las autoridades continúan las investigaciones para localizar a un tercer sospechoso que permanece prófugo. Según fuentes policiales, la banda podría estar involucrada en al menos cuatro robos de ganado cometidos en los últimos meses en las zonas de Picada Pacífico, Saltito, Golondrina, Pueblo Illia y áreas rurales de Dos de Mayo.
La policía destacó el trabajo de inteligencia y coordinación entre las dependencias intervinientes, lo que permitió avanzar en el esclarecimiento de estos delitos que afectan al sector productivo de la región.