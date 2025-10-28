Detienen a un Hombre en Dos de Mayo por Abuso Sexual Agravado Contra su Hija Menor

Un hombre de 38 años fue aprehendido este domingo tras una denuncia por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo familiar, en perjuicio de su hija de 15 años. Los hechos, ocurridos en múltiples oportunidades, fueron revelados por la adolescente ante su madre.
La denuncia fue radicada el pasado 19 de octubre a las 20:00 por Daniela M. (32), quien relató que su hija L.A.R. (15) le confesó haber sido víctima de los vejámenes por parte de su padre, Luis R. (38).
Inmediatamente, el Juzgado de Instrucción N° 3 de San Vicente dispuso la detención del acusado y ordenó un peritaje médico forense para la menor, a fin de constatar las lesiones y avanzar en la causa.
Se siguen investigando los detalles de los episodios, que habrían sucedido en el ámbito familiar. El imputado permanece a disposición de la Justicia, mientras la víctima recibe contención integral.