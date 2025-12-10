Asumieron los Nuevos Concejales en San Vicente

En la noche de este miércoles 10 de diciembre se realizó una sesión preparatoria en el Honorable Concejo Deliberante de San Vicente, allí se tomó juramento a los concejales electos que integrarán el cuerpo hasta 2029, dando inicio a un nuevo período institucional.
|De izquierda a derecha: Patricio Bulfe, Blanca Álvez, Sandra Rodríguez
Durante la sesión se validaron los diplomas emitidos por el Tribunal Electoral de Misiones, conforme al Decreto PEP Nº 291/25. Luego, prestaron juramento y asumieron sus bancas:
Sandra Patricia Rodríguez (Frente Renovador de la Concordia – Sublema “El Gran Sueño”), quien renovó su mandato por otros cuatro años, Blanca Ester Álvez (Partido Agrario y Social – Sublema “La Lucha Sigue Junto a Vos”) y Patricio Javier Bulfe (La Libertad Avanza – Sublema “Todos por la Libertad”).
Ellos se incorporan al Concejo junto a los ediles que continúan en funciones: Cr. Jorge Gustavo Hasan, Julia Adelina Claro, Waldemar Clodomiro Kroch (FR) y la Prof. Laura Elizabeth Márquez (UCR).
Con estas incorporaciones, el cuerpo legislativo queda oficialmente constituido para el período 2025–2029.
Renovación de autoridades del Concejo
En la misma jornada se procedió a la elección de las autoridades para el período legislativo 2025–2026. Con seis votos afirmativos y una abstención (Bulfe), quedaron definidas de la siguiente manera:
- Presidente: Cr. Jorge Gustavo Hasan
- Vicepresidenta 1.ª: Sandra Patricia Rodríguez
- Vicepresidenta 2.ª: Julia Adelina Claro
La votación se realizó en base a una única propuesta, sin mociones alternativas, por lo que llamó la atención que Patricio Javier Bulfe, representante de La Libertad Avanza, no solicitara la vicepresidencia primera, tal como habría instruido a nivel provincial el diputado electo y titular de LLA en Misiones Adrián Núñez en una conferencia de prensa días atrás ¿Se trató de una señal de desobediencia interna o de un acuerdo político previo a nivel local?
La última sesión ordinaria del martes
La renovación de este miércoles llegó apenas un día después de la última sesión ordinaria, realizada el martes 9 de diciembre, donde los concejales Mónica Wust y René Prox se despidieron formalmente del cuerpo tras concluir su mandato.
|De izquierda a derecha: Mónica Wust, René Prox
El momento central de la jornada fue el discurso final de Mónica Wust, que decidió cerrar sus cuatro años en el Concejo con un texto profundamente político, filosófico y crítico. Lejos de limitarse a un mensaje protocolar, Wust elaboró una pieza discursiva que combinó historia, reflexión sobre el poder y una advertencia directa hacia el Ejecutivo.
Comparó el comportamiento del Poder Ejecutivo local con el del emperador romano Cómodo, un líder dominado (según describió) por el ego, la vanidad y el capricho. Del emperador dijo que “heredó un imperio construido con disciplina, deber y sangre, pero lo arrojó al fuego por algo más pequeño que Roma: su ego”. Afirmó que mientras el gobernante busca aplausos, “el imperio se desmorona”. Señaló que cuando un líder alimenta la vanidad, “la realidad le muerde los talones”. Advirtió que el capricho constante “no es libertad, sino esclavitud disfrazada de gusto” y que “ningún poder externo compensa la pobreza interna”, citó, recordando a Marco Aurelio, y sostuvo que el Ejecutivo local “no perdió Roma: se perdió a sí mismo”. En su mirada, el ego sin control convierte a cualquier persona “en un emperador caído”.
Wust cerró su intervención con una pregunta que quedó resonando en el recinto: “¿Quiero su destino o su advertencia?”
La sesión concluyó con un clima solemne, el reconocimiento de sus pares y el cierre de una etapa política para ambos concejales salientes.
Concejo renovado y un escenario político que se reconfigura
Con la asunción de los nuevos ediles, la continuidad de Sandra Rodríguez y la reorganización de autoridades, el Concejo Deliberante de San Vicente inicia un nuevo ciclo político. El oficialismo consolida posiciones claves en la mesa de conducción, mientras la oposición incorpora presencia libertaria y mantiene representación del PAyS.