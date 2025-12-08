Investigan la Muerte de un Adolescente de 15 años en una Zona Rural de San Pedro

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en una vivienda de Colonia Paraíso, San Pedro. Intervino personal de la Unidad Regional XIV y el médico policial de turno.
El fallecimiento de un adolescente ocurrido el último fin de semana se suma a otros en la región hace solo unas semanas atrás. De acuerdo a los datos recabados ocurrió en horas de la siesta del sábado 6 de diciembre.
Efectivos de la comisaría local fueron alertados sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un menor en una propiedad situada en la zona rural de San Pedro. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron el deceso de quien fue identificado como Lázaro R. B. de tan solo 15 años recién cumplidos.
El examen médico practicado en el sitio determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia por ahorcamiento y ubicó el momento aproximado del deceso, alrededor de las 15. En el lugar trabajó personal de la División Criminalística junto al médico policial, quienes, tras las pericias iniciales, no detectaron signos de violencia externa ni elementos que permitan presumir la intervención de terceros, orientando la pesquisa hacia una determinación personal.
El Juzgado de Instrucción de turno dispuso las medidas correspondientes para la entrega del cuerpo a los familiares, a fin de realizar el velatorio e inhumación.
